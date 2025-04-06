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Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет

6 апреля 2025 12:32
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Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет

В России стартовал весенний призыв на срочную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля. В этом году планируется призвать 160 тысяч человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года, сообщают издания.

«1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. До 15 июля в армию должны забрать 160 тысяч человек, что является рекордом с осени 2011 года», — пишет РБК.

Издание отмечает, что в 2007 году срок призыва в армию для срочников был сокращен до полутора лет вместо прежних двух, а с началом 2008 года длительность службы стала составлять уже всего 12 месяцев. Это привело к значительному увеличению количества призывников в последующие несколько лет.

Так, осенью 2008 года количество призванных на срочную службу достигло 219 тысяч человек, что на 65% превышало показатели весеннего призыва того же года (133,2 тысячи) и призыва годом ранее (132,4 тысячи). Пик призывной активности пришелся на весну 2009 года, когда было призвано рекордное количество срочников — 305,6 тысячи человек.

В последующие годы количество призывников начало постепенно снижаться, достигнув отметки в 218,7 тысячи к весне 2011 года. За следующие 27 призывов численность призванных колебалась от 120 тысяч человек (что стало минимальным показателем за всю историю современной России, зафиксированным осенью 2022 года) до 156 тысяч человек. Весенний призыв 2025 года стал самым крупным с 2011 года, пишет Ура.ру.

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