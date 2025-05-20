Ведомости: количество вышедших на рынок РФ зарубежных брендов упало втрое

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В первом квартале 2025 года на российский рынок вышли в три раза меньше международных компаний, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают "Ведомости".

По данным консалтинговой группы CORE.XP, в этом году на российский рынок вышли казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, итальянский бренд бытовой техники De'Longhi и китайская мебельная марка Jinkailai. Как подсчитали в IBC Real Estate и NF Group, помимо вышеуказанных марок, на отечественном рынке появились турецкий производитель бытовой техники Beko и итальянский бренд мужской одежды Emiliano Zapata.

Труднодоступность российского рынка объясняется высокой ключевой ставкой, зависимостью от международной конъектуры, сложностью логистических цепочек и платежных переводов. Лишь единицы из зарубежных брендов работают на расширение производства – к ним традиционно относят китайские бренды одежды и обуви Baasploa с 11 магазинами и Balabala с 10 точками. Ряд зарубежных игроков тестируют онлайн-торговлю прежде чем полноценно инвестировать в физическое присутствие в регионе.