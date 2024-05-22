В Якутии на реке Лене затонули два теплохода

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В Якутии 21 мая возле поселка Жиганск во время прохождения ледохода на реке Лене затонули теплоходы "Софрон Данилов" и "Капитан Бурковский", находившиеся на зимнем отстое. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что пострадавших во время происшествия нет. Сотрудники следкома России выясняют причины ЧП. Устанавливается размер ущерба.

Идет доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и халатности, повлекшей за собой особо крупный ущерб, пишет РГ.