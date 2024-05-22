Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сотрудники полиции задержали серийного велосипедного вора
В Самарской области сотрудники полиции задержали серийного велосипедного вора
В Якутии на реке Лене затонули два теплохода
В Якутии на реке Лене затонули два теплохода
В Самарской области яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 92% площадей от плана.
Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями
В Самаре температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
22 мая в Самарской области местами дождь, возможна гроза,  до +23°С
Машины распределены в ФАПы в селах Пронино и Резяпкино, офисы врача общей практики ст. Клявлино и села Борискино-Игар.
Автопарк Клявлинской ЦРБ в этом году пополнили 4 новых автомобиля
Представитель сборной Самарской области Армен Оганян стал обладателем бронзовой медали в категории 48 кг.
В Самарской области завершился международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" среди юношей до 18 лет
Премьер-министр раскритиковал недостаточный уровень локализации производства нового автомобиля.
Михаилу Мишустину представили новую «Волгу» на выставке ЦИПР-2024
Этот вопрос стал одним из основных на общегородском совещании.
В Самаре усилен контроль за содержанием смотровых колодцев
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Весь список
  • Персональные данные

В Якутии на реке Лене затонули два теплохода

22 мая 2024 09:10
29
В Якутии на реке Лене затонули два теплохода

В Якутии 21 мая возле поселка Жиганск во время прохождения ледохода на реке Лене затонули теплоходы "Софрон Данилов" и "Капитан Бурковский", находившиеся на зимнем отстое. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что пострадавших во время происшествия нет. Сотрудники следкома России выясняют причины ЧП. Устанавливается размер ущерба.

Идет доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и халатности, повлекшей за собой особо крупный ущерб, пишет РГ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
292
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
474
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2084
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
517
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
505
Весь список