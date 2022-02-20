В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

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Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж утром в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Он отметил, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.