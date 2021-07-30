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В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания лесных пожаров

30 июля 2021 11:46
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В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания лесных пожаров

Турецкие пожарные локализовали 42 из 63 очагов возгорания в лесах. Об этом сообщает в пятницу, 30 июля, телеканал NTV со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства.

«Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем», — сказал глава ведомства Бекир Пакдемирли.

Он назвал героями пожарных и отметил, что они сражаются за будущее страны.

Ранее в этот день российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, где продолжается тушение лесного пожара, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества.

29 июля на центральной площади Мармариса для туристов, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой. Ночью работы по тушению пожаров продолжаются с суши, а воздушные операции возобновляются в утренние часы.

В тот же день стало известно, что не менее четырех человек погибли в результате пожаров на юге Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 июля объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. При этом в парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. 28 июля появилась информация, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье, пишут "Известия".

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

 
Теги: пожар Турция

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