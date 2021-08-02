Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов

208

Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Газета ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, якобы связанные с РПК.

Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864, сообщает РИА Новости.