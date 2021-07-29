В Анталье могут объявить режим ЧС

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Режим бедствия просят местные власти объявить на территории Антальи. К турецкому курорту быстро приближаются природные пожары.

Как сообщают власти Турции, огонь пока не дошел до санаториев и гостиниц на средиземноморском побережье, однако пляжи уже заволокло дымом, а туристы покидают отели, опасаясь впоследствии не выбраться из огненной ловушки.

Сообщается о порядка 50 пострадавших от разгула огненной стихии, пострадавших среди них нет. Пожарным пока не удается справиться с природными пожарами в этом районе Турции. В районе Антальи стоит жара и дует сильный ветер, пишет "Свободная пресса".

Фото: DPA/TASS