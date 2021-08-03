Названы имена погибших в Турции самарских туристов

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Стали известны личности российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции, сообщает в понедельник, 2 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается.

Ранее, 2 августа, Минздрав сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим 22 российских туристов в турецкой провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

При этом в компании «Интурист» сообщили, что погибли четыре гражданина России, а больницах находятся 16 человек. По данным туроператора, со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы — из Самарской области, они застрахованы, пишут "Известия".