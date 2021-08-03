В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП

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В международном аэропорту Курумоч сел самолет из Антальи. Именно на этот рейс спешили туристы, чей автобус перевернулся. С теми, кто вернулся, пообщались корреспонденты sova.info.

3 августа около двух часов ночи в "Курумоче" сел самолет из Турции. На нем в Самарскую область должны были прилететь отдыхающие, попавшие в ДТП около Манавгата. Многие их пассажиров рейса узнали о случившемся уже сойдя с трапа.



- Конечно страшно. Я очень сочувствую семьям погибших, это очень большая утрата, - сказала Зульфия Нугайбекова.



Жительница Тольятти Ирина Анашкина призналась, что уже поступило много звонков от взволнованных родственников:

- Включили новости и, конечно, очень запереживали. Надеемся, что те, кто остались живы, благополучно вернутся домой.

- Мы узнали только, когда прилетели, когда все начали писать. Переживали, конечно. Там, действительно, носятся бывает водители, поэтому немудрено, - сказала Антонина Клевакина.

Вернувшиеся с отдыха жители региона также рассказали о специфике дорожного движения в Турции и привычках местных водителей-лихачей.



Напомним, вечером 2 августа в турецкой Анталье в ДТП попал автобус с российскими туристами. По официальным данным, в нем находилось 22 человека, 3 из которых погибли, 2 находятся в реанимации, 5 - в тяжелом состоянии. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что тем, кто оказался в этой ситуации, окажут всестороннюю поддержку.