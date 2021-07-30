Постояльцы отеля в районе Бодрума в Турции возвращаются в гостиницу

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Постояльцы отеля "Титаник" в районе Бодрума на западе Турции возвращаются в гостиницу после того, как лесной пожар был взят под контроль. Об этом сообщила ТАСС представитель сети гостиниц. Она уточнила, что пожара в самом отеле не было, – всё происходило в нескольких километрах от него. Никто из гостей не пострадал.

Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток пожары отмечались в нескольких местах вблизи от нескольких отелей. Туристы были временно переселены в безопасный корпус.

Другой лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырёх, пострадали более 180 человек.