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В Центральной России наступила метеорологическая осень

23 сентября 2024 09:06
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в Центральной России наступила метеорологическая осень

Впервые за сезон среднесуточная температура опустилась ниже 15 градусов тепла, а ночь с 22 на 23 сентября обещает стать самой холодной за сезон, но следующая неделя будет сухой и теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Несмотря на похолодание, теплая и ясная погода продержится в Центральной России до 26 сентября. По прогнозам, столбики термометров в столичном регионе могут подняться до 24 градусов тепла, пишет Смотрим.

"На естественный синоптический период с 22 по 26 сентября будут подавляться процессы облакообразования, до четверга в столичном регионе удержится солнечная и сухая погода", – сообщил синоптик.

А вот на выходных столицу накроет циклон. К концу недели ожидается похолодание до плюс 16 градусов и дожди.

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