В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие более миллиона человек

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В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие 1 млн 329 тыс. 47 человек. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант — 2025: итоги акции».

«По традиции «Тотальный диктант» прошел на территории всего мира, все континенты были охвачены «Тотальным диктантом». В России «Тотальный диктант» прошел в 1 134 городах и на четырех полярных станциях российских в Антарктиде», — заявил Беляков.

Он добавил, что по всему миру к диктанту присоединились 57 стран в режиме оффлайн, а всего приняли участие 107 зарубежных городов. В режиме онлайн же, по словам Белякова «Тотальный диктант» написали участники из 112 стран.