Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил студентов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил студентов Самарской области
каждое десятое предложение о работе доступно российскому студенчеству
Каждое десятое предложение о работе доступно российскому студенчеству
В TikTok произошел массовый сбой
В TikTok произошел массовый сбой
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России
Гол забил Шитов.
«Крылья Советов» уступили в первом матче на сборах - 1:2
Председатель Совета ветеранов СВО Самары Максим Бурлаков представил итоги работы за прошлый год, а также обозначил план объединения на 2025 год.
Администрация Самары и Совет ветеранов СВО заключили соглашение о сотрудничестве
В течение двух дней ребята посещали занятия по финансовой безопасности и нравственному иммунитету, участвовали в профориентационных играх, мастер-классах.
Школьники Самары стали амбассадорами Международного движения по финансовой безопасности
Ремонт начнется с 09:00 25 января и продлится до 20:00 28 января 2025 года. 
25 января начнется ремонт водопроводной линии на улице Победы
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные

В TikTok произошел массовый сбой

25 января 2025 10:25
303
В TikTok произошел массовый сбой

В работе видеоплатформы TikTok произошел массовый сбой по всему миру и в России, в частности. Так, среди россиян количество жалоб на работу приложения уже превысило 600 единиц. Об этом стало известно благодаря данным с платформы для мониторинга сбоев Downdetector.

«Количество жалоб о сбое в работе TikTok превысило 600 единиц. Почти 80% пользователей отмечают, что приложение не загружается», — передает Downdetector. Также 37% клиентов сервиса рассказали о нарушении в работе TikTok.

При этом наибольшее количество жалоб исходят из Тверской и Кировской областей. Кроме того, обращения о сбоях поступают со всего мира, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
337
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
376
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
470
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
330
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
1004
Весь список