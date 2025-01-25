В TikTok произошел массовый сбой

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В работе видеоплатформы TikTok произошел массовый сбой по всему миру и в России, в частности. Так, среди россиян количество жалоб на работу приложения уже превысило 600 единиц. Об этом стало известно благодаря данным с платформы для мониторинга сбоев Downdetector.

«Количество жалоб о сбое в работе TikTok превысило 600 единиц. Почти 80% пользователей отмечают, что приложение не загружается», — передает Downdetector. Также 37% клиентов сервиса рассказали о нарушении в работе TikTok.

При этом наибольшее количество жалоб исходят из Тверской и Кировской областей. Кроме того, обращения о сбоях поступают со всего мира, пишет Ура.ру.