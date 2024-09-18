в Татарстане выявили женскую ячейку террористической организации

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Силовики выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«[ФСБ пресекла] деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — говорится в сообщении ЦОС.

По информации силовиков, участницы ячейки занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

До этого директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявлял, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.

По его словам, западная разведка развернула масштабную информационную кампанию против России и пытается создавать «очаги социальной напряженности» в стране. Кроме того, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отметили сохраняющуюся угрозу со стороны международных террористических организаций, пишет Газета.