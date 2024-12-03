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В Союзе птицеводов рассказали, на сколько подорожали яйца в ноябре

3 декабря 2024 10:29
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В Союзе птицеводов рассказали, на сколько подорожали яйца в ноябре

В последнюю неделю ноября Росстат зафиксировал среднюю цену на яйца в 101,1 рубля. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что отпускные цены на куриное яйцо в ноябре поднялись на 7,5 процента относительно сентября 2024 года. Как рассказал председатель совета торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, к новому году цены могут подрасти еще на 3-4 процента, что станет следствием спроса на них. Что будет с ценами на яйца и курицу к началу 2025 года, разбиралась «Парламентская газета».


В 2023 году яйца установили ценовой рекорд, прибавив за 12 месяцев 61,4 процента. Росстат зафиксировал цену в 132,45 рубля за десяток. После вмешательства президента к концу января, по данным Росстата, десяток стоил уже 100,78 рубля. В конце ноября цена установилась в районе 101 рубля.

Как рассказала «Парламентской газете» Галина Бобылева, в ноябре отпускные цены на куриное яйцо поднялись на 7,5 процента, относительно сентября 2024 года. «Однако этот рост не позволил восстановить снижение стоимости с января 2024 года, — отметила она. — И по сравнению с началом года уровень оптовых цен оказался ниже на 18 процентов».

Производители сохраняют доступность куриного яйца для потребителя в ущерб своей маржинальности, добавила эксперт.

В последние 15 лет Росстат отмечал такие цены на этот продукт:

2009 — 34,16 рубля;
2010 — 38,56 рубля;
2011 — 41,25 рубля;
2012 — 43,34 рубля;
2013 — 56,01 рубля;
2014 — 58,76 рубля;
2015 — 65,02 рубля;
2016 — 64,17 рубля;
2017 — 54,63 рубля
2018 — 68,97 рубля;
2019 — 65,37 рубля;
2020 — 75,78 рубля;
2021 — 87,77 рубля;
2022 — 81,70 рубля;
2023 — 132,45 рубля;
25 ноября 2024 — 101,1 рубля.
Заграница нам поможет
В начале 2024 года рост цен на яйца смогли остановить, отменив до 20 июня ввозную пошлину на эту продукцию. За полгода в страну импортировали 40 миллионов десятков, из которых 30 миллионов из Белоруссии, остальные из Азербайджана и Турции. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Также он подчеркнул, что, несмотря на возвращение ввозной пошлины, дефицита не будет ни по курам, ни по яйцам.

По данным Росптицесоюза, потребление яиц в России в последние годы увеличивалось постепенно. Так, в 2010 году оно составляло 270 штук на одного человека, в 2017 году — 279 штук, в 2019 и 2022 годах — по 288 штук. В 2023 — 2024 годах прогнозировали потребность россиян в 42-45 миллиардах штук яиц.

В 2024 году стоимость десятка яиц по месяцам, зафиксированная Росстатом, была такой:

Январь — 100,78 рубля;
Февраль — 99,27 рубля;
Март — 99,30 рубля;
Апрель — 99,73 рубля;
Май — 99,18 рубля;
Июнь — 98,38 рубля;
Июль — 99,01 рубля;
Август — 98,99 рубля;
Сентябрь — 99,73 рубля;
Октябрь — 101,10 рубля;
Ноябрь — 100,63 — 101,10 рубля.
«Цены, скорее всего, еще подрастут на 3-4 процента к Новому году, — сказал он. — Но это станет своеобразным регулятором спроса».

 

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