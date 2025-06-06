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В Совфеде обсудили смягчение уголовного законодательства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Представители Верховного суда России выдвинули идеи поднять размер мелкого хищения, а также законодательно обязать авторов любых инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований.

Обсуждение изменений в Уголовном кодексе велось на круглом столе в СФ. Идею смягчения законодательства поддержали и в Федеральной палате адвокатов. Сами правозащитники считают, что также необходимо привязать размер ущерба к постоянно меняющемуся показателю.

Также предлагалось расширить возможности для применения норм УК об освобождении от ответственности в связи с малозначительностью деяния. Это предложение готовит министерство юстиции вместе с Верховным судом страны.