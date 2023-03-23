В Самарскую область пришла многодневная мощная магнитная буря.

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Она обрушилась на регион в четверг, 23 марта. Речь идет о магнитной буре. Пока ее сила составляет 5 баллов. Но уже в пятницу, 24 марта, геомагнитная обстановка ухудшится.

Солнечный ветер, по оценкам специалистов Gismeteo, станет сильнее (6-балльная буря к 10:00). К полудню последнего рабочего дня этой недели силы у бури начнут иссякать. К субботе, 25 марта, геомагнитные колебания снизятся до отметки в 3 балла. А в воскресенье, 26 марта, вновь рванут вверх.

После этого – трехдневная передышка. И в четверг, 30 марта, снова 5-балльный удар. Более того, солнечный ветер не оставит в покое в течение двух дней подряд. Апрель же начнется с магнитной бури в 4 балла. И, по прогнозам специалистов, в начале второго весеннего месяца никаких более серьезных геомагнитных колебаний не ожидается.

Магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия, например, к сильным головным болям, повышению артериального давления. В эти дни врачи рекомендуют больше гулять и отдыхать, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com