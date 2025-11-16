В Самарской области в каждой новой школе будут строить бассейн

173

Во всех новых школах Самарской области будет новый спортобъект. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев рассказал после встречи с председателем федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным.

«Принял решение, что при проектировании новых школ обязательно добавляем бассейны. Это позволит привлекать к регулярным занятиям спортом больше детей. Дмитрий Аркадьевич наши инициативы поддержал», — написал губернатор у себя в соцсетях.

На той же встрече глава региона сообщил, что в Самаре построят современный центр водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном и несколькими бассейнами по 25 метров. Объект включен в проект нового района «Беспилотный», пишет 63.ру.