В Самарской области спрос на сотрудников, задействованных в сфере ЖКХ, за год вырос на 75%

153

Эксперты Авито Работы провели анализ рынка труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выяснили, что в зимний период 2023-2024 года спрос на профессии, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средние предложения по оплате труда также увеличились и достигли 48 567 рублей в месяц, что на 17% больше, чем зимой 2022-2023 года.

За последний год в сфере ЖКХ почти в 2 раза чаще стали искать дворников, а средние зарплатные предложения для новых работников повысились на 17%, составив 37 333 рублей в месяц. Более чем в 2 раза вырос спрос на сантехников — новым кадрам стали предлагать в среднем 57 534 рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

«Зимний сезон 2024 года продемонстрировал растущий спрос на специалистов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством — за год количество предложений о работе в этой сфере больше всего выросло в Екатеринбурге (на 110%), Москве (на 106%), Красноярске (на 99%), Новосибирске и Саратове (на 95% соответственно). Дефицит кадров привел к тому, что муниципальным организациям и управляющим компаниям необходимо конкурировать за кандидатов с работодателями из других сфер бизнеса. Так, например, мы видим, что спрос на слесарей растет не только по сфере ЖКХ, а также за счет строительного сегмента, который активно развивается ввиду старта работ над новыми объектами»‎, — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Спрос на слесарей при сравнении год к году увеличился в 2,6 раза, а зарплатные предложения повысились на 24%, достигнув 70 341 рублей в месяц.

Самыми востребованными работниками, связанными со сферой ЖКХ, стали штукатуры — зимой 2023-2024 года их стали искать в 3,3 раза чаще, чем в прошлом году. Средние зарплаты увеличились на 21%, достигнув 78 444 рублей в месяц.

На втором месте по востребованности оказалась профессия маляра — спрос на специалистов вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Им стали платить на 25% больше по сравнению с зимой 2022-2023 года.

Третье место заняла профессия монтажника — спрос на этих специалистов вырос в 3,2 раза за год. Средняя заработная плата у монтажника увеличилась на 21% и составила 83 416 рублей в месяц за зиму 2024 года.

Популярными среди работодателей стали также профессии электромонтажника и электрика — число вакансий за год увеличилось в 2,8 раза и в 2,4 раза соответственно. Электромонтажникам готовы платить в среднем 70 325 рублей, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Средние зарплатные предложения для электриков увеличились на 13% по сравнению с зимой 2023 года, составив 54 383 рублей в месяц.