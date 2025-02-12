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В Самарской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

12 февраля 2025 09:11
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В Самарской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Сызрани Самарской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что водитель автомобиля скорой помощи марки «ГАЗ» 1974 года рождения во время движения со включенной мигалкой проехал на запрещающий сигнал светофора и не убедился, что ему уступают дорогу. В результате он столкнулся с автомобилем Lada Niva, которым управлял водитель 2001 года рождения, пишут "Известия".

«На месте происшествия двум пассажирам автомобиля «ГАЗ» оказана разовая медицинская помощь. Пациентов в автомобиле «ГАЗ» не было», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Теги: ДТП

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