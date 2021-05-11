В Самарской области прогнозируют аномально-теплую неделю

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На текущей неделе теплее нормы будет в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура будет колебаться от +19 до +25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе, отмечает специалист.

Сильные аномалии, по словам специалиста, также ожидаются в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири. Так, в этих регионах в среднем будет на шесть–восемь градусов выше нормы.

При этом в пятницу в ПФО ожидается +30... +32 градусов, что на 12 пунктов выше нормы.

Похожие температурные показатели установятся в Башкирии, Самарской, Пермской и Оренбургской области. Там градусники покажут от +27 до +32 градусов, пишут "Известия".