В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков

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В Россию вернулись пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые покинули страну в 1990-е годы. Об этом 17 февраля сообщил гендиректор всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но все это время оставались там на острие разработок», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, ученые, возможно, вернулись, поскольку в 2023 году РФ внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени. Он также добавил, что у все разные причины для возвращения в страну, пишут "Известия".