В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать торговые предприятия выделять специальную полку для продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа, пишет РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы отметил, что актуальной проблемой остается ситуация, при которой добросовестные покупатели, не обладая всей полнотой информации, могут непреднамеренно приобрести товар с истекающим сроком годности, что ведет к нерациональным тратам, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.

"Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязанности для всех розничных торговых предприятий выделять отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24-72 часа", - сказано в документе.

Инициативой предлагается также закрепить правило, согласно которому, например, в секции молочной продукции товары с остатком срока годности менее 3 суток должны быть сосредоточены в левой части полки и сопровождаться крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой с информацией для потребителя. Товары с нормальным сроком годности при этом предлагается размещать отдельно.

"Данная мера позволит гражданам делать полностью осознанный выбор, будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок, сократит объемы просроченной продукции и послужит эффективным инструментом предупреждения введения потребителей в заблуждение", - подчеркнул Чернышов.

Парламентарий считает, что реализация данной инициативы будет способствовать формированию более честных и прозрачных отношений между продавцом и покупателем, а также отвечает целям рационального потребления.