В России завершился основной этап приемной кампании

Я нашел ошибку
Главные новости:
Понедельник/вторник - технические дни в кинотеатре.
 Расписание на эту неделю бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин"
Не развод.ите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов)
С 5 по 8 августа местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа в губерни ожидаются грозы, усиление ветра
Компоненты грудного молока невозможно воспроизвести в условиях промышленного производства.
Самарский врач-неонатолог рассказала о влиянии грудного молока на здоровье ребёнка
В региональном минздраве прошла коллегия, посвященная вопросам межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам.
В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению продолжительности жизни
в Тольяттинском краеведческом музее состоится торжественное открытие историко-краеведческой выставки «Дорога к Храму»
В Тольяттинском краеведческом музее состоится торжественное открытие историко-краеведческой выставки «Дорога к Храму»
В России расширят сеть зарядных станций для электромобилей
В России расширят сеть зарядных станций для электромобилей
16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"
16 и 17 августа Струковский сад в Самаре примет юбилейный, десятый фестиваль "Пластилиновый дождь"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные

В России завершился основной этап приемной кампании

4 августа 2025 13:35
112
В России завершился основной этап приемной кампании

По данным зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, всего заявления в вузы в этом году подали более 1,3 млн абитуриентов. Самыми популярными направлениями стали инженерные, педагогические, медицинские и IT-специальности, пишет Смотрим.

Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Евгений Серочудинов в эфире программы "Сигналы точного времени" подвел итоги приемной кампании:

"В этом году однозначно мы видим, что больше ребят поступает. По сравнению с прошлым годом на 300 тысяч выросло количество выпускников одиннадцатых классов и, соответственно, количество заявлений стало больше. Поэтому, конечно, с одной стороны, было сложнее, а с другой – интереснее.

Например, у нас в прошлом году было примерно 60 тысяч абитуриентов, а на текущую дату – уже 74 тысячи".

Эксперты также объяснили, почему не падает спрос на высшее образование:

"Во-первых, есть влияние родителей, которые считают, что обязательно нужно получить высшее образование. Мне кажется, это важный момент, потому что дети в этом возрасте находятся под их влиянием.

Во-вторых, все-таки дети связывают свой карьерный успех именно с высшим образованием".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
209
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
157
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
464
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
423
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
588
Весь список