В России завершился основной этап приемной кампании

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По данным зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, всего заявления в вузы в этом году подали более 1,3 млн абитуриентов. Самыми популярными направлениями стали инженерные, педагогические, медицинские и IT-специальности, пишет Смотрим.

Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Евгений Серочудинов в эфире программы "Сигналы точного времени" подвел итоги приемной кампании:

"В этом году однозначно мы видим, что больше ребят поступает. По сравнению с прошлым годом на 300 тысяч выросло количество выпускников одиннадцатых классов и, соответственно, количество заявлений стало больше. Поэтому, конечно, с одной стороны, было сложнее, а с другой – интереснее.



Например, у нас в прошлом году было примерно 60 тысяч абитуриентов, а на текущую дату – уже 74 тысячи".

Эксперты также объяснили, почему не падает спрос на высшее образование: