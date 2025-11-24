Я нашел ошибку
В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
В Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
Женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли

24 ноября 2025 13:20
69
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли

ДОМ.РФ запустил базовую версию Отраслевой платформы данных строительной отрасли. Ее создание должно способствовать ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслевые процессы, рассказали в ДОМ.РФ.

«Платформа создана в рамках федерального проекта „Новый ритм строительства“, входящего в национальный проект „Инфраструктура для жизни“, ориентированного на достижение показателей, поставленных в национальных целях развития Российской Федерации и утвержденных указом президента России № 309», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

По его словам, платформа создана при поддержке Минстроя, регионов и профессионального сообщества. «Наша цель — чтобы проекты с самого начала генерировали чистые, структурированные данные, готовые для анализа искусственным интеллектом. Все это позволит нам принимать более точные решения, оптимизировать ресурсы и вывести отрасль на качественно новый уровень эффективности и технологической независимости», — подчеркнул Михайлик.

На платформе уже размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством, частным домостроением и жилищно-строительными кооперативами. Пользователи могут получить доступ к анализу квартир по классам недвижимости, планам ввода объектов строительства по кварталам, анализу сезонности строительства, квартирографии и другим датасетам, пишут "Известия".

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак заявил, что запуск базовой версии платформы — это значимый шаг к созданию единого информационного пространства строительной отрасли. «Мы стремимся предоставить участникам рынка инструменты для эффективной аналитики и принятия обоснованных решений. Доступ к машиночитаемым данным открывает новые горизонты для развития ИИ, способствуя повышению прозрачности и скорости строительства. Это основа для формирования умных сервисов и ИИ-агентов, которые в итоге сделают жилищное строительство еще более качественным и эффективным для всех», — добавил Козак.

