В России выросло число IT-преступлений

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В 2024 году количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 13%, удельный вес достиг 40%, а раскрыто менее четверти (23%). Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 млрд рублей, из которых возмещена лишь малая часть.

«В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию», — добавил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что необходимо принять меры к признанию недействительными договоров кредитования, заключенных под влиянием обмана.

Он напомнил, что в конце февраля подписал новое указание о дополнительных мерах по борьбе с дистанционными хищениями, и сказал, что необходимо обеспечить его неукоснительное исполнение, пишут "Известия".