В России вырос рынок парфюмерии и косметики

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В 2023 году российский рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода (без учета бытовой химии) вырос более, чем на 17 процентов, до 950 миллиардов рублей с НДС. Об этом со ссылкой на «Infoline-аналитику» пишут «Ведомости».

При этом продажи таких товаров онлайн (с учетом самовывоза) подскочили на 44 процента, до 420 миллиардов рублей. По мнению экспертов, активный рост онлайн-сегмента объясняется удобством для потребителей — есть возможность сравнить цены и ассортимент, а также выбрать способ получения товара. Директор практики по стратегии роста и продаж компании «Рексофт консалтинг» Кирилл Малышев считает, что интернет-магазины стали наиболее предпочтительным способом приобрести косметическое изделие.

В целом на рост рынка косметики повлияли инфляционные процессы, а также рост стоимости логистики и ослабление рубля. Одновременно с тем восстанавливается покупательская активность, отметил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, пишет Лента.