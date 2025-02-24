В России в несколько раз вырос спрос на сотрудников из Африки, Латинской Америки и Южной Азии

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По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года число вакансий от российских компаний для жителей Кении выросло в 39 раз по сравнению с 2023 годом. Наиболее востребованные специалисты – рабочие (грузчики, кладовщики), строители (маляры, штукатуры), также работодатели ищут обслуживающий персонал (кассиров, официантов, уборщиков) и производственных работников (инженеров, операторов), пишет Смотрим.

Директор по развитию кадрового агентства Стафф-АП, эксперт по рынку труда МГО "Опоры России" Елена Лимонова в эфире программы "Сигналы точного времени":