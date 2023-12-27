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В России ужесточат требования к ипотеке

27 декабря 2023 15:25
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В России ужесточат требования к ипотеке

В России ужесточат требования к ипотеке. С 1 марта 2024 года Центробанк увеличит надбавки к коэффициентам риска для кредитных организаций.

Такую информацию сообщили в пресс-службе регулятора. На данный шаг Банку России пришлось пойти из-за роста риска закредитованности граждан.

"Мы фиксируем существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования. Все это происходит на фоне быстрого роста выдачи кредитов", – подчеркивает регулятор.

Россияне в 2023 году взяли таких кредитов на 7,8 триллиона рублей. По состоянию на 1 июля 2023 года прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. Ускорение произошло за счет расширения кредитов на более рискованные группы клиентов, пишет Смотрим.

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