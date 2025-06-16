В России ужесточат ответственность за преступления против медиков

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В России за преступления против медиков ужесточат ответственность. Соответствующий законопроект, в котором пропишут отягчающие обстоятельства при совершении преступлений в отношении медработников при исполнении, внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Ура.ру.

«Вносим законопроект, который вводит дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он также отметил, что медработникам на фоне печальной статистики нужна эффективная защита от различного рода нападений.

Случаи преступлений в отношении медиков фиксируются в разных регионах страны. К примеру, в Курганской области суд взыскал 200 тысяч рублей в пользу медработницы, которая получила ножевое ранение во время дежурства. Рану живота ей причинил родственник одной из пациенток.