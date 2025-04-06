В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве

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Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Положение дополнено разделом "XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)". В нем, в частности, указывается, что постоянный рейд осуществляется на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Отмечается, что "постоянный рейд осуществляется в отношении транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц".

Теперь инспекторы могут перемещаться по территории постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований. Они вправе проводить осмотр, досмотр, опрос, истребование документов и инструментальное обследование. В случае выявления нарушений инспектор на месте будет составлять акт в отношении каждого допустившего нарушение контролируемого лица.

Режим постоянных рейдов необходим для эффективной борьбы с браконьерством, пишет РГ.