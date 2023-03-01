В России упала скорость мобильного интернета

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В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизилась скорость мобильного интернета, исключением стала только Москва.

Как пишут "Известия" со ссылкой на на отчет TelecomDaily, в среднем скорость мобильного интернета в стране упала на семь процентов - до 18,3 мегабит в секунду.

Также отмечается, что к мобильному интернету стало сложнее подключаться. Это затрудняет работу важных приложений, к примеру, для заказа такси.

Участники рынка сообщили, что такая картина стала следствием дефицита сетевого оборудования. Его перестали поставлять в Россию с весны прошлого года.