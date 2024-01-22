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В России собрались управлять нацпроектами и мегапроектами по-новому

22 января 2024 14:03
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В России собрались управлять нацпроектами и мегапроектами по-новому

В правительстве обсуждают изменение подхода к управлению нацпроектами и мегапроектами, чтобы уйти от схемы, где за один проект отвечает одно министерство. Об этом со ссылкой на федерального чиновника и трех близких к кабмину источников пишут «Ведомости».

В качестве примера возьмут нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в котором удалось заложить комплексный подход к созданию условий новых для России отраслей. В него входят разработка технологий, создание производства, гарантия спроса, подготовка кадров и так далее. Куратором проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов, но ответственны за него одновременно Минпромторг, Минобрнауки, Минтранс и Минпросвещения.

По данным издания, нацпроекты собираются переписать по такому же принципу, а немного позднее на него же переведут и мегапроекты, которые в полной мере хотят запустить с 2025 года.

Разница в первых и вторых в том, что если нацпроекты в первую очередь направлены на социальное развитие, то мегапроекты — на достижение технологического суверенитета, создание и развитие отраслей, производящих высокотехнологичную продукцию. В мае 2023 года в правительстве хотели сформировать 10-15 таких инициатив. Среди них называли космос, искусственный интеллект, технологии хранения и анализа больших данных, квантовые вычисления и другие.

Для мегапроектов предлагается обеспечить несколько условий. Это долгосрочный и гарантированный спрос на производимую продукцию, определение производственно-технологической кооперации, перечня критических технологий и мер для их разработки, обеспеченность квалифицированными кадрами и меры господдержки.

Глава Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко согласен с тем, что в нынешнем виде нацпроекты повторяют структуру министерств и имеют скорее продолжительный характер, хотя должны решать конкретную задачу, пишет Лента.

По его словам, у них имеются две основные проблемы. Первая, это ситуация, когда формально все показатели выполнены, а цель не решена. А второй частой проблемой остается конфликт между результатом и ресурсами. Грубо говоря, когда необходимый уровень расходов подсчитан, а Минфин отвечает, что такое финансирование невозможно.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет ослабить контроль за выделением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие авиационной отрасли и строительство новых самолетов. В ведомстве готовы согласиться с тем, что расходы на программу вряд ли когда-то окупятся, однако она носит не коммерческий, а стратегический характер.

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