В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

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В Федеральном агентстве воздушного транспорта России сообщили о приостановке авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Причиной такого решения стала атака Ирана по Израилю.

«В связи с выпуском авиационными властями оповещений о закрытии воздушного пространства рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак, Израиль приостановлены до снятия ограничений», — говорится в официальном сообщении Росавиации. Информация появилась в telegram-канале агентства.

В Росавиации напомнили, что воздушное пространство над Иорданией закрыто 14 апреля до 05:00 по московскому времени. Над Ираком — до 05:30, над Израилем — до 07:00, пишет Ура.ру.

Ранее Иран направил десятки дронов и баллистические ракеты на Израиль.