Главные новости:
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
Губернатор подчеркнул, что эти люди не имеют никакого отношения к команде развития региона.
Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов

27 октября 2025 13:55
117
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов.

Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с докладом о деятельности детского омбудсмена.

"Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", – говорится в документе.

Уточняется, что конкретных цифр, на которые следует снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, Львова-Белова не привела.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что многодетные отцы, воспитывающие детей одни, должны получить право на досрочную пенсию. По словам депутата, возможность раннего выхода на пенсию, которая предусмотрена для многодетных матерей, вызывает оживленную дискуссию каждый раз, когда появляется предложение расширить эту льготу на отцов. Компромиссным вариантом могло бы стать предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным отцам, если это отцы-одиночки.

