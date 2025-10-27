В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов

117

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов.

Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с докладом о деятельности детского омбудсмена.

"Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов", – говорится в документе.

Уточняется, что конкретных цифр, на которые следует снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, Львова-Белова не привела.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что многодетные отцы, воспитывающие детей одни, должны получить право на досрочную пенсию. По словам депутата, возможность раннего выхода на пенсию, которая предусмотрена для многодетных матерей, вызывает оживленную дискуссию каждый раз, когда появляется предложение расширить эту льготу на отцов. Компромиссным вариантом могло бы стать предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным отцам, если это отцы-одиночки.