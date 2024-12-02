В России предложили включить ПДД в школьную программу

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В России предложили включить правила дорожного движения (ПДД) в предмет Основы безопасности жизнедеятельности школьной программы. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина подготовил Национальный автомобильный союз (НАС), документ есть в распоряжении «Известий».

Представители НАС отметили рост всех показателей аварийности с участием несовершеннолетних по итогам девяти месяцев 2024 года. За этот период зарегистрировано 18,1 тыс. (+7,3%) ДТП, в которых погибли 630 (+2,6%) несовершеннолетних и 20,1 тыс. (+7,6%) получили ранения. Выросло и количество ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, а также число погибших и раненых в них детей.

Одной из причин высокой аварийности и смертности в НАС называют низкий уровень знаний ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе и несовершеннолетними. Отмечается, что современными требованиями к образованию знания ПДД не установлены, тогда как в советское время уроки по безопасности дорожного движения были включены в обязательную школьную программу.

«Одним из шагов может стать изменение образовательных стандартов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с обязательным включением в программу изучения Правил дорожного движения, главы 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 5-11 классах школ с подготовкой специализированных, предназначенных для несовершеннолетних учебных пособий. Это позволит резко повысить уровень подготовки всех участников дорожного движения, уже через несколько лет появятся поколения, знающие с детства ПДД», — говорится в документе.

Вместе с этим в НАС предложили реформировать и систему подготовки водителей и разрешить самостоятельную подготовку к теоретическим экзаменам. Это позволит «существенно снизить финансовую нагрузку на кандидатов в водители за счет отказа от преподавания теории ПДД в автошколах, при этом негативного влияния на успешность сдачи экзамена не возникнет ввиду крайне низких показателей в настоящее время», заявили в Союзе.

Кроме того, правозащитники считают нужным разрешить работу индивидуальным автоинструкторам, а также внести поправки, которые установят критерии успешности работы автошкол: если менее 60% выпускников сдают теоретический экзамен и менее 30% сдают практический экзамен с первого раза, то необходимо отзывать разрешительные документы и прекратить работу таких учреждений, предложили в НАС.