Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
В Самаре 16-летняя девушка погибла в ДТП
В Самаре 16-летняя девушка погибла в ДТП
В Самаре за 15 случаев мошенничества перед судом предстанет сотрудник маркетплейса
В Самаре за 15 случаев мошенничества перед судом предстанет сотрудник маркетплейса
В Самаре узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству
В Самаре узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству
Тольяттинец украл куртку с витрины магазина
Тольяттинец украл куртку с витрины магазина
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
В 22% компаний Самары есть правила для курящих сотрудников
В 22% компаний Самары есть правила для курящих сотрудников
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные

В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта

21 января 2025 09:56
85
В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта

Для ускорения темпов обновления общественного транспорта предлагают создать соответствующий фонд по аналогии с дорожным фондом. Он будет пополняться за счет платы за проезд, а его появление поможет обеспечить транспортом малые города. Инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Общероссийское объединение пассажиров предложило Михаилу Мишустину ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда. Его объем оценивается в 10-12 млрд руб. в год, а источниками финансирования могут стать плата за проезд, утильсбор, туристический налог и средства финансовых институтов», — пишет «Коммерсантъ».

Авторы инициативы считают ее необходимой в связи с медленным обновлением подвижного состава, уточняет издание. Включиться в работу готова Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), пишет Ура.ру. Она может стать базовым заказчиком, который будет определять потребности регионов и формировать для заводов единый долгосрочный план поставок. Фонд позволил бы обеспечить машинами города с численностью населения до 50 тысяч человек, которые не попадают под действующий нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщает газета.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
20 января 2025, 13:31
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
Пока до этого времени в городе работает метрополитен. Транспорт
463
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025, 12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь» рассчитан на перевозку 260 пассажиров. Транспорт
400
В самарской транспортной полиции подвели итоги работы за 2024 год
20 января 2025, 12:02
В самарской транспортной полиции подвели итоги работы за 2024 год
В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков.  Общество
327
В центре внимания
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
91
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
458
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
421
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
401
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
668
Весь список