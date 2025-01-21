В России предложили создать фонд для обновления общественного транспорта

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Для ускорения темпов обновления общественного транспорта предлагают создать соответствующий фонд по аналогии с дорожным фондом. Он будет пополняться за счет платы за проезд, а его появление поможет обеспечить транспортом малые города. Инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Общероссийское объединение пассажиров предложило Михаилу Мишустину ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда. Его объем оценивается в 10-12 млрд руб. в год, а источниками финансирования могут стать плата за проезд, утильсбор, туристический налог и средства финансовых институтов», — пишет «Коммерсантъ».

Авторы инициативы считают ее необходимой в связи с медленным обновлением подвижного состава, уточняет издание. Включиться в работу готова Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), пишет Ура.ру. Она может стать базовым заказчиком, который будет определять потребности регионов и формировать для заводов единый долгосрочный план поставок. Фонд позволил бы обеспечить машинами города с численностью населения до 50 тысяч человек, которые не попадают под действующий нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщает газета.