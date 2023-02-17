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В России появится новый регулятор — Росалкогольтабакконтроль. Служба будет заниматься алкогольным и табачным рынками. Создать его планирует Минфин, рассказал замглавы ведомства Георгий Голованов, выступая 17 февраля на пресс-конференции, посвященной нелегальному обороту сигарет, пишут "Известия".

По его словам, в конце февраля–начале марта соответствующий законопроект поступит в Госдуму. Параллельно чиновники сформируют подзаконные акты: функционал уже работающего Росалкогольрегулирования (РАР) расширят. Служба будет использовать ЕГАИС — систему государственного надзора за алкоголем, а также систему оборота маркированной табачной продукции.

Ранее, 13 февраля, агентство «РИА Новости» ссылаясь на источник сообщило, что депутаты Госдумы обсуждают запрет вейпов в России и параллельно прорабатывают новые меры табачного регулирования.