В России появится ГОСТ по переработке просроченной еды

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) зарегистрировало ГОСТ Р 70718-202, разработанный Российским экологическим оператором (РЭО). Он устанавливает методологию по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи, сообщил «Известиям» РЭО 21 апреля.

«Еще в 2020 году РЭО приступил к разработке национальных стандартов, которые учитывают минимальные требования для обращения с отходами. Росстандарт зарегистрировал ГОСТ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что работа по формированию национальных стандартов направлена на достижение показателей национального проекта «Экология».