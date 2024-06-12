В России подняли порог ущерба за нарушение авторских прав

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Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера крупного и особо крупного ущерба, нанесение которого влечет наказание за нарушение авторских прав, а также размера имущественного ущерба путем обмана.

Закон размещен на сайте правовых актов.

По закону, крупным является ущерб, если стоимость прав на использование объектов авторского права превышает 500 тыс. руб. Особо крупным является ущерб в размере более 2 млн руб. Изменения затронули ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ, которые определяют ответственность за незаконное использование объектов авторского права, а также приобретение, перевозку и хранение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм для сбыта.

Ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) дополнена примечанием, согласно которому крупным признан ущерб, превышающий 1 млн руб., а особо крупным – 4 млн руб., пишет Смотрим.