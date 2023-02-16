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В России планируют полностью отказаться от бумажных чеков

16 февраля 2023 13:00
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В России планируют полностью отказаться от бумажных чеков

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность полного отказа от бумажных чеков.

Сейчас лишь некоторые ретейлеры оставляют возможность покупателям отказаться от бумажного чека.

Для полного перехода на электронные чеки правительству потребуется внести поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" о приоритете электронного чека перед бумажным.

Полный отказ позволит снизить количество неперерабатываемых отходов из токсичной термобумаги на 10 тысяч тонн ежегодно, подсчитал РЭО. Чеки и бумага для факсов сделаны из термобумаги, в составе которой токсичное вещество бисфенол А.

"Масса выбрасываемых ежегодно на полигон чеков колоссальна. В России ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день", – говорится в письме генерального директора РЭО Дениса Буцаева, направленном в ФНС.

Пять лет назад началась установка касс нового поколения – данные в режиме онлайн передаются в налоговые инспекции. С июля 2017 года в РФ начали внедрять электронные чеки вместе с онлайн-кассами: теперь покупатели смогут проверять названия и цены товаров прямо в смартфоне (приходит смс с ссылкой на электронный чек), или в интернет-почте, указанной при транзакции в онлайн-магазине, пишет Смотрим.

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