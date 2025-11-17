Я нашел ошибку
Патруль Росгвардии задержал самарца, объявленного в розыск
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
В России назвали размер справедливой зарплатой жены за домашний труд

17 ноября 2025 09:24
В России назвали размер справедливой зарплатой жены за домашний труд

В России справедливой зарплатой жены за домашний труд можно считать сумму от 35 тыс. рублей в месяц, заявила 17 ноября «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Экономист отметила, что официальное закрепление такой оплаты на законодательном уровне выглядит проблематично, так как это коммерциализирует семейные отношения и создаст дополнительные бюрократические нагрузки, пишут "Известия".

«Если ставить вопрос о размере «зарплаты» жены, то можно ориентироваться на сумму не менее 35 тыс. рублей. К этому показателю в России планируется довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году. Впрочем, есть и другой вариант. Можно высчитывать «зарплату» жены исходя из дохода мужа. Скажем, 30% от его дохода, который, как известно, сильно варьируется по регионам и отдельным семьям», — уточнила Тулупникова.

По мнению эксперта, полученные средства логично направлять на услуги, связанные с отдыхом и восстановлением женщин после домашнего труда, такие как массаж, спа или маникюр.

Ранее, 6 ноября, психолог и политический консультант Александра Миллер предложила закрепить на законодательном уровне обязанность мужчин оплачивать домашний труд женщин. Он отметила, что это обеспечило бы финансовую независимость супруг и укрепило бы семейные отношения.

В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1519
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1503
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1369
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1445
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1480
Весь список