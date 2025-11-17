В России назвали размер справедливой зарплатой жены за домашний труд

115

В России справедливой зарплатой жены за домашний труд можно считать сумму от 35 тыс. рублей в месяц, заявила 17 ноября «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Экономист отметила, что официальное закрепление такой оплаты на законодательном уровне выглядит проблематично, так как это коммерциализирует семейные отношения и создаст дополнительные бюрократические нагрузки, пишут "Известия".

«Если ставить вопрос о размере «зарплаты» жены, то можно ориентироваться на сумму не менее 35 тыс. рублей. К этому показателю в России планируется довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году. Впрочем, есть и другой вариант. Можно высчитывать «зарплату» жены исходя из дохода мужа. Скажем, 30% от его дохода, который, как известно, сильно варьируется по регионам и отдельным семьям», — уточнила Тулупникова.

По мнению эксперта, полученные средства логично направлять на услуги, связанные с отдыхом и восстановлением женщин после домашнего труда, такие как массаж, спа или маникюр.

Ранее, 6 ноября, психолог и политический консультант Александра Миллер предложила закрепить на законодательном уровне обязанность мужчин оплачивать домашний труд женщин. Он отметила, что это обеспечило бы финансовую независимость супруг и укрепило бы семейные отношения.