В России намерены не допустить роста цен на авиабилеты

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В России предотвратят рост стоимости авиаперелетов в два раза. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 4 декабря сообщил, что власти продолжат субсидировать билеты на самолеты, летающие в труднодоступные районы государства. Как объяснили эксперты URA.RU, эта мера не допустит транспортного коллапса в самой большой по площади стране мира.

Россия сумела сохранить авиапарк, уникальные коллективы и стабильную работу авиаотрасли, несмотря на санкции, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

Мишустин во вступительном слове к заседанию сообщил, что перелеты в труднодоступные регионы России будут расширяться. Для этого государство продолжит компенсировать авиакомпаниям, занимающимся такими перевозками, льготы по авиабилетам, сообщил премьер.

«Президент подчеркивал, как важно поддержать наши авиакомпании, чтобы обеспечить их устойчивую работу, занятость специалистов и доступность авиационных перевозок для наших граждан», — напомнил он.

Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить как уникальные трудовые коллективы, так и авиационный парк и продолжить стабильную работу, рассказал председатель правительства. Он указал на рост перевозок пассажиров в прошлом году на 11%. «В первой половине текущего года динамика остается, прибавив почти 8%», — отметил глава кабинета министров.