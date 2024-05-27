В России накажут за демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках

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В Госдуме предложили штрафовать за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Размер штрафа составит до 600 тыс. руб.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.

Законопроект предусматривает наказание за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих сведения о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, а также о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры.

Штраф с конфискацией имущества для физлиц составит от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для предпринимателей без образования юридического лица – от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 300 тыс. до 600 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Повторная пропаганда наркотических средств в интернете грозит штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или штрафом в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за последние два года.

Нарушителя могут приговорить к обязательным работам на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Предусмотрено также наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, пишет Смотрим.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.