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В России начали продавать активированные за рубежом iPhone

8 марта 2023 10:19
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в России начали продавать активированные за рубежом iPhone

Продажи активированных за рубежом iPhone начались в России. Об этом сообщает газета «Известия».

Год назад Apple сообщила, что ограничит работу сервисов и прекратит продажи своей продукции в России через официальный сайт. Сейчас смартфоны компании поставляются в Российскую Федерацию через параллельный импорт.

«Поставки активированных за пределами России смартфонов уже осуществляются», — рассказала изданию продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Другой источник сообщил «Известиям», что продажи «распакованных» iPhone позволят реализовать большие объемы. При этом присутствующие на рынке неактивированные устройства тоже будут, но по более высокой цене.

По данным газеты, причина ввоза активированных гаджетов заключается в том, что зарубежные партнеры боятся прекращения сотрудничества с Apple. В итоге, дистрибьюторы в Турции и ОАЭ покупают товары в США активируют у себя, а затем поставляют в Россию. Если этого не делать, то Apple отследит по активации устройства, кто перепродал смартфоны в Российскую Федерацию.

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