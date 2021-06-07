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В России начали действовать новые правила для мигрантов

7 июня 2021 13:22
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В России с сегодняшнего дня начали действовать новые правила для мигрантов

В России с сегодняшнего дня начали действовать новые правила для мигрантов. Так, сертификат о знании русского языка, истории России и её законов, который выдается после сдачи обязательного экзамена, будет действовать три года. Ранее федеральные вузы выдавали 5-летние сертификаты, а местные учебные заведения годичные, передаёт РИА Новости.

Для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, сертификат будет бессрочным, но в случае аннулирования ВНЖ будет прекращено и действие сертификата. Во время экзамена по русскому трудовые мигранты должны будут подтвердить способность обратиться на русском языке в полицию, поликлинику и успешно пройти собеседование на работу – и устно, и письменно.

Кроме того, усложнены требования экзамена по русскому для желающих получить вид на жительство или разрешение на временное проживание.

На экзамене по российскому праву иностранцы должны подтвердить, что знают свои основные права и обязанности, правила миграционного закона и последствия нарушений – за что выносится предупреждение, за что штраф, а за что полагается депортация.

Чтобы получить вид на жительство, нужно показать знание основ конституционного строя России, основных принципов трудового, гражданского и семейного права.

Теги: мигранты миграционное законодательство миграционный учет

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