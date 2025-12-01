Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао
В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао
Запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.
Региональная дорога «Новокуйбышевск – Речников» полностью подключена к освещению
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.
Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных SIM-карт, чтобы избежать периода охлаждения
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао

106
В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао

Обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, бритв и лезвий, а также какао и горячего шоколада началась в России. Соответствующие постановления правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Теперь производители обязаны маркировать самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей. В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак", ЦРПТ) сообщили, что уже зарегистрировалось 24 тыс. компаний - отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ретейл и маркетплейсы. Уже на этапе регистрации маркировка позволила "обелить" рынок - число производителей показало более чем двукратный рост по сравнению с числом участников рынка, известных государству ранее, отметили в организации.

К маркируемой продукции также добавляется какао, горячий шоколад и подобные напитки. Мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией, заявили в ЦРПТ. Еще до старта обязательного этапа маркировки российские производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонн продукта.

Среди бритв и лезвий уровень нелегального оборота - более 20%, говорится в сообщении. Бизнес активно готовился к новому этапу, отметили в ЦРПТ, в оборот заранее выпущено более 1,5 млн промаркированных товаров. Среди них свыше 600 тыс. одноразовых бритвенных станков, 480 тыс. сменных кассет и лезвий и 227 тыс. бритвенных станков со сменными кассетами.

С 1 декабря маркировка также распространилась на стройматериалы - монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие строительные смеси. Это второй этап внедрения системы в этой товарной категории.

