В России может появиться новый дорожный знак

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных». С такой инициативой он обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву.

По мнению депутата, новый знак необходим для снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации. Он будет предупреждать о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или других подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных. Похожим образом водителей предупреждают с помощью знака «Дети», приводит слова Даванкова «РИА Новости».

Аварии с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула, добавил депутат, пишут "Известия".