Главные новости:
В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл профилактический форум «Мы против!»
Частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал
В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров
Аферисты начали создавать поддельные сайты Госуслуг и Минобрнауки
Самая яркая комета XX века сблизится с Землей через 2365 лет
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
  • Персональные данные

В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров

130
В России готовится законопроект о запрете входящих вызовов со всех иностранных номеров, сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, россияне смогут сами заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. По умолчанию они будут помечаться специальным индикатором.

Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, – это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Артем Шейкин

Сейчас механика реализации этой идеи находится на стадии обсуждения, пишет ТАСС.

Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
159
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1808
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1636
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1675
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
3040
