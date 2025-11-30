в России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров

В России готовится законопроект о запрете входящих вызовов со всех иностранных номеров, сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, россияне смогут сами заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. По умолчанию они будут помечаться специальным индикатором.

Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, – это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа. Артем Шейкин