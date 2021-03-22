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В России могут вырасти ставки по ипотеке

22 марта 2021 13:50
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В России могут вырасти ставки по ипотеке

После того как Центробанк изменил ключевую ставку, банки России начали рассматривать возможность повышения процентных ставок по ипотеке. Об этом сообщают СМИ.

«Вероятная коррекция цен должна подтолкнуть граждан России к большей активности на рынке жилья. Тех, кто сомневался в выборе, должно подтолкнуть к покупке желание успеть взять кредит под еще низкий процент», – передают СМИ.

Такие изменения коснутся граждан, которые получили одобрение банка, но не торопятся приобретать жилье, передает Nation news.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров поднял ключевую ставку на 0,25 % – до 4,5 %. Это произошло впервые с 2018 года. Об этом сообщается на сайте банка-регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. Так, в феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7 %, пишет ФедералПресс.

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