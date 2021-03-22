В России могут вырасти ставки по ипотеке

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После того как Центробанк изменил ключевую ставку, банки России начали рассматривать возможность повышения процентных ставок по ипотеке. Об этом сообщают СМИ.

«Вероятная коррекция цен должна подтолкнуть граждан России к большей активности на рынке жилья. Тех, кто сомневался в выборе, должно подтолкнуть к покупке желание успеть взять кредит под еще низкий процент», – передают СМИ.

Такие изменения коснутся граждан, которые получили одобрение банка, но не торопятся приобретать жилье, передает Nation news.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров поднял ключевую ставку на 0,25 % – до 4,5 %. Это произошло впервые с 2018 года. Об этом сообщается на сайте банка-регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. Так, в феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7 %, пишет ФедералПресс.